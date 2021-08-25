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Вылетевший из Ташкента в Москву лайнер вернулся в аэропорт

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Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Ташкент–Москва, вернулся в точку вылета по техническим причинам. Об этом стало известно в среду, 25 августа.

«Рейс SU-7103 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел сегодня из международного аэропорта Ташкенте в 05:10 (03:10 по мск) по расписанию в Москву. По техническим причинам экипаж принял решение на возврат на аэродром вылета и произвел посадку в штатном режиме в 7:00 (5:00 по мск)», — цитирует сообщение представителя аэропорта Ташкента «РИА Новости».

Как указал собеседник агентства, на данный момент самолет находится на запасной полосе аэропорта. Сведения о пострадавших отсутствуют.

Ранее, 17 августа, вынужденную посадку совершило воздушное судно, выполнявшее рейс Южно-Сахалинск–Москва. По данным «Известий», самолет развернулся по причине плохого самочувствия одного из пассажиров.

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