Эксперт посоветовал выключать компьютер хотя бы раз в неделю

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в среду, 25 августа, рассказал в интервью радио Sputnik, как часто надо полностью отключать компьютер и что происходит, если он все время остается в «режиме сна».

«Критически компьютер вряд ли может пострадать от перехода в режим сна, когда вы уходите домой с работы или оставляете его дома. Единственный момент — что в процессе работы вы можете открывать большое количество программ, которые потом в фоновом режиме занимают работу центрального процессора», — рассказал эксперт.

«Газета.ру» также пишет, что запуск такого количества программ, чтобы компьютер завис в спящем режиме, маловероятен, но возможен.

То есть оставлять компьютер на неделю в спящем режиме вполне приемлемо.

«Хотя бы раз в неделю надо переводить его полностью в выключенное состояние для обнуления. Вы можете выключить или перезагрузить компьютер, тогда при новом запуске система загрузит только основные компоненты, которые нужны для начала полноценной работы», — уточнил Кусков.

Также генеральный директор добавил, что в офисе компьютер точно лучше не оставлять в таком режиме, если вход в систему осуществляется без пароля Но это уже речь о безопасности, а не о программном обеспечении.

Во вторник, 24 августа, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев рассказал, что узнать, пользуется ли кто-то из соседей вашим трафиком, можно, проверив список устройств, подключенных к Сети.