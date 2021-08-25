Жители центра Урюпинска завели льва у себя в квартире

Жители новостройки, расположенной в центральной части Урюпинска, завели экзотического домашнего питомца, который стал объектом внимания местной детворы, — льва. Об этом стало известно во вторник, 24 августа.

Квартира, где проживает большой кот, располагается по адресу площадь Комсомола, 6, которая находится рядом с главной городской площадью. Здесь же возведено множество сталинских пятиэтажек, среди которых возвышается новостройка — в ней и проживают хозяева экзотического питомца.

Одна из жительниц двора заметила, как рядом с окном первого этажа бегает группа детей. Ребята занимались тем, что отбивали по стеклу палками. Как оказалось, таким образом малыши пытались привлечь внимание живого льва.

«Дети такого возраста, которые уже могут выходить на площадку без родителей. Палками они били по окну на первом этаже. Дразнили льва! Когда мы увидели с другими родителями эту картину, все были в шоке», — поделилась одна из родительниц в ходе беседы с изданием «Блокнот».

Она также добавила, что сначала лев представлял собой котенка нетипичного размера — с хорошую дворовую собаку. Сегодня, по словам свидетелей, его размер приравнивается к размеру питбуля.

Волнение родителей юных жильцов вызвано прежде всего безопасностью содержания большой кошки в квартирных условиях: малыши с палками в руках явно не радуют животное, которое демонстрирует агрессивное поведение при виде детей. Более того, лев сидит на окне, которое не располагает какими-либо решетками — оно буквально открыто на проветривание. Вопрос законности содержания такого экзотического питомца встал для жильцов двора вторым планом.

«На окне нет никаких решеток, ничего, самое обычное пластиковое окно. Сверху к тому же открыто на проветривание. Никто его не выводит на глазах других людей. Мы ни разу не видели, чтобы с ним кто-то гулял днем. Насколько я знаю, законодательством не запрещено держать таких животных. Если у них есть вольер — это одно. Но он ведь просто каждый день сидит на окне, где ни решетки, ничего. Нам лев не мешает, если содержится правильно, а если он выйдет? Это же не кот», — поделилась жительница.

Очевидцы также добавили, что на откровенный разговор с хозяевами животного они так и не решились.

Ранее, в феврале, у жителя Санкт-Петербурга изъяли львенка за незаконное содержание животного, которое привезли из Москвы без разрешающих на то документов. По факту находки была возбуждена проверка, в которой были задействованы специалисты Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора и сотруждники органов внутренних дел.