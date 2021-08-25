Несогласованный визит двух конгрессменов в Кабул разозлил Пентагон и Госдеп

Два члена палаты представителей конгресса США без всякого оповещения прилетели в аэропорт афганской столицы Кабул. Их поступок вызвал гнев Госдепартамента и Пентагона, которые были вынуждены отвлекать своих сотрудников для обеспечения безопасности и предоставления информации, которую затребовали конгрессмены. Об этом во вторник, 24 августа, сообщило агентство AP со ссылкой на официальных лиц.

Речь идет о демократе Сете Моултоне (штат Массачусетс) и республиканце Питере Мейджере (штат Мичиган). Оба прилетели на чартерном рейсе и несколько часов инспектировали аэропорт Кабула. Обратно в США они также вернулись на чартере, заняв места, которые предназначались для других американцев или афганцев, стремящихся покинуть страну.

По информации двух источников агентства, знакомых с ситуацией, поездка двух законодателей не был согласована с дипломатами или военным командованием, руководившим эвакуацией, и вызвала серьезное недовольство в администрации Белого дома, а также внешнеполитическом и военном ведомствах Соединенных Штатов.

Отмечается, что о визите стало известно только когда самолет с Мейджером и Моултоном приземлился в Кабуле. Особенно странно ситуация выглядит если учесть, что последний в прошлом служил в морской пехоте.

В администрации президента США Джо Байдена расценили инспекцию конгрессменов, как бесполезную, а некоторые официальные лица посчитали ее отвлечением войск и командиров, руководящих эвакуацией тысяч американцев и находящихся в группе риска афганцев.

Ранее во вторник официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты вывели с территории Афганистана несколько сотен американских военных. Он добавил, что перемещение войск США не повлияет на осуществление эвакуации американцев и афганцев из Кабула.

Кроме того, посольства ряда стран проводят эвакуацию своих сотрудников. Покинуть страну иностранные граждане и работавшие на иностранные миссии афганцы могут только через единственный в Кабуле аэропорт, который находится под контролем США и их союзников по НАТО.

Из-за массовой попытки граждан Афганистана улететь, в аэропорту Кабула возникли суматоха, давка, слышна была стрельба. 23 августа управление гражданской авиации страны приостановило все рейсы в аэропорт Кабула и из него до дальнейших распоряжений из-за большого скопления людей в воздушной гавани.

По данным на 24 августа, в районе аэропорта погибли более 25 человек. Кроме того, в отсеке шасси американского самолета, который совершал перелет из Кабула, нашли человеческие останки. Членам экипажа воздушного судна потребовалась помощь психологов.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.