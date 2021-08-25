Полиция Японии нашла гидрокостюм приплывшего с Кунашира россиянина

В Японии полиция нашла гидрокостюм, который как предполагается мог использовать россиянин, приплывший в минувшую пятницу с Кунашира на Хоккайдо. Об этом в среду, 25 августа, сообщил телеканал STV.

Отмечается, что в ходе обследования береговой линии вдоль поселка Сибецу, стражи порядка обнаружили в кустах гидрокостюм и некоторые другие вещи, которые, как считается, могут принадлежать этому мужчине. По словам одного из жителей поселка, встретившего россиянина перед тем, как того обнаружила полиция, тот говорил по-японски только отдельными словами. В частности, он произнес «нет паспорта, Кунашир, приплыл».

В посольстве РФ в Японии 23 августа заявили, что продолжают добиваться допуска дипломатов к приплывшему россиянину, личность мужчины установлена. По информации миграционных властей Японии, речь идет о гражданине России В.Ф. Нокарде.

Сообщения о том, что гражданин России приплыл с российского острова Курильской гряды Кунашира на северный японский остров Хоккайдо якобы для подачи прошения о предоставлении убежища, появились 21 августа.

Отмечалось, что расстояние между островами составляет около 20 км. Каким именно образом мужчина преодолел его, не уточнялось. При этом очевидец рассказал, что человек, заявивший, что якобы приплыл с Кунашира на Хоккайдо, выглядел сухим, когда впервые был замечен в поселке Накасибецу 19 августа.

В администрации Южно-Курильского городского округа пояснили, что три года назад россиянин поселился на Курилах в заброшенном доме. Однако 17 августа он исчез. В селе Дубовое тогда предположили, что он пропал. При осмотре квартиры мужчины были обнаружены плакаты Японии.

Сообщалось также, что раньше мужчина жил на Урале, а затем получил «дальневосточный гектар» на Кунашире. Ему 40 лет, он, по словам очевидцев, всегда был замкнутым и немногословным.

В заявлении Генерального консульства России в Саппоро, опубликованном 22 августа, говорилось о том, что японские компетентные органы отказываются предоставить официальную информацию об этом человеке. В Генконсульстве тогда заявили о намерении добиться соответствующего информирования со стороны японских властей, а также провести встречу с россиянином, если будет подтверждена его принадлежность к России.