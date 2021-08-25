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Приезжий избил и ограбил мужчину в центре Москвы

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В центре Москвы приезжий избил и ограбил мужчину. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах во вторник, 24 августа.

Инцидент произошел в районе Арбат в воскресенье, 22 августа. В полицию обратился мужчина и сообщил, что он стал жертвой ограбления. Правоохранители установили, что неизвестный на улице Большая Молчановка потребовал у потерпевшего отдать ему мобильный телефон стоимостью 60 тыс. рублей. Получив отказ, злоумышленник ударил мужчину кулаком в лицо, после чего открыто похитил у него смартфон и скрылся.

Правоохранители задержали предполагаемого нападавшего, который оказался 29-летним уроженцем Таджикистана, зарегистрированным в Свердловской области.

Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. В ближайшее время суд изберет фигуранту меру пресечения, пишет «Москва 24».

11 августа в ГУ МВД России по Иркутской области сообщили о задержании двух жителей, отца и сына, из города Тайшет по обвинению в ночных ограблениях проезжих фур прямо на ходу. Мужчины, по версии следствия, украли груз электроники из кузова тягача на скорости больше 80 км/час. При этом дальнобойщик не заметил пропажу.

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