Апичатпонг Вирасетакул рассказал о работе с Тильдой Суинтон

Премьера нового фильма Апичатпонга Вирасетакула «Память» (Приз жюри Каннского кинофестиваля) выйдет в России в прокат 4 ноября, а до этого лента будет показана на московском Strelka Film Festival. Фильм — плод многолетней дружбы режиссера с Тильдой Суинтон, рассказал именитый тайский автор «Известиям». Они стали общаться, когда 17 лет назад актриса посмотрела «Тропическую болезнь», раннюю работу режиссера. Их объединяет страстная любовь к кино, а еще у Суинтон невероятное чувство юмора, отметил собеседник «Известий».

«Но если отмотать совсем назад, то меня всегда завораживало ее сотрудничество с Дереком Джарменом. Там был дух подлинной свободы, которого все меньше и меньше в кино. Иногда, когда я сейчас думаю о «Памяти», я говорю себе: ну это надо было додуматься позвать Тильду сниматься и заставить ее говорить по-испански! Ну глупость же! А она тогда просто сказала: давай сделаем это! Я не устаю ею восхищаться», — поделился своими мыслями Апичатпонг Вирасетакул.

Тильда Суинтон играет женщину по имени Джессика, которая странствует по Колумбии, мучимая редкой болезнью. В ее голове постоянно звучит резкий звук, похожий на взрыв. В фильме заложена «идея незнания — и узнавания, поиска, обучения, впитывания», говорит Апичатпонг Вирасетакул.

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