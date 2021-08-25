Вильфанд спрогнозировал аномальную температуру на территории Урала

Погода с аномально высокими температурными показателями прогнозируется на территории Урала в ближайшие два дня. Об этом в среду, 25 августа, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Так, столбики термометров, как ожидается, поднимутся на 12-13 градусов выше нормы.

«Жара в Поволжье продлится еще пару дней. Температура в Поволжье будет выше нормы на 7-8 градусов. Очаг жары смещается на Урал. Свердловская, Челябинская, Тюменская область — температура будет выше нормы на 12-13 градусов», — цитирует сообщение синоптика «РИА Новости».

Вильфанд добавил, что такая погода может продлиться до конца следующей недели.

Накануне, 24 августа, Роман Вильфанд сообщил, что в центре Европейской России на этой неделе ожидается умеренное продолжение лета. По словам ученого, в последнюю неделю августа температура превысит показатели нормы на 4-5 градусов.