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В России выявили 5 тыс. нарушений перевода транспорта на газ

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В первом полугодии 2021-го было выявлено и предотвращено более 5 тыс. попыток установки газобаллонного оборудования (ГБО) на машины без наличия документов, подтверждающих соответствие требованиям безопасности, рассказали «Известиям» в Росаккредитации.

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Эти нарушения могли привести к чрезвычайным ситуациям на дорогах и гибели людей, добавили там.

Отследить многочисленные нарушения в установке ГБО удалось в том числе благодаря появлению в декабре прошлого года реестра документов (заключений предварительной техэкспертизы и протоколов проверки безопасности), которые оформляют специальные аккредитованные испытательные лаборатории для регистрации установки ГБО на транспортные средства. Сейчас к нему подключено 26 лабораторий.

«Введение реестра дисциплинировало работу испытательных лабораторий и сделало услугу по переоборудованию ТС максимально прозрачной. С его появлением и вступлением в силу нового ГОСТа у недобросовестных лабораторий исчезла возможность работать на рынке», — отметили в федеральной службе.

Как писали «Известия», с 1 июля 2021 года стали обязательными требования ГОСТа 33670-2015 в части предъявления переоборудованных машин на проверку в специальные аккредитованные лаборатории.

Все газобаллонное оборудование перед установкой проходит оценку соответствия требованиям безопасности, отметили в Росаккредитации. Далее на ГБО выдаётся сертификат соответствия. Не прошедшее проверку оборудование не может быть установлено на автомобиль. В противном случае машина отправляется на штрафстоянку.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Разрыв баллонов: в РФ выявили 5 тыс. нарушений перевода машин на газ

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