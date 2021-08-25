Адвокат назвала причины назначения штрафов владельцам собак

Адвокат Надежда Ермолаева в среду, 25 августа, в интервью агентству «Прайм» объяснил в каких случаях федеральный закон об ответственном обращении с животными предусматривает для владельцев домашних животных административную ответственность, а в каких уголовную.

«За нарушение общественного порядка владелец животного несет административную ответственность, а если животное причинило третьим лицам серьезный вред, или владелец жестоко обращается с питомцем, то и уголовную ответственность», — отметила эксперт.

Она также добавила, что закон обязывает хозяина питомца в гражданском порядке возместить причиненный животным материальный ущерб и моральный вред.

Как пояснила юрист власти регионов имеют право сами определять меры административной ответственности для владельцев собак.

В Москве, привела пример адвокат, если пес причинил вред чужому имуществу, его хозяину придется помимо материальной компенсации за ущерб, выплатить штраф до 1 тыс. рублей.

Нарушение правил выгула или содержание домашнего любимца в местах общего пользования коммунальных квартир и многоквартирных домов также грозит штрафом в размере до 2 тыс. рублей. За уклонение от прививки против бешенства можно получить штраф до 3 тыс. рублей. Жестокое обращение с животным, предупреждает Ермолаева, может повлечь за собой уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее, 23 августа, сотрудники транспортной полиции задержали 45-летнюю жительницу Омска, которая, вопреки правилам, выпустила свою собаку из переноски в салон самолета. Во время полета женщина игнорировала неоднократные требования экипажа вернуть питомца в сумку-переноску, а затем начала выражаться нецензурной бранью в адрес окружающих и бортпроводников.

Нарушительнице порядка грозит административный арест на срок до 15 суток в соответствии с ч. 1 статьи 20.1 (мелкое хулиганство) КоАП РФ.