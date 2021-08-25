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Кардиолог назвала уязвимые из-за высокого давления органы

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Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ирина Поляева назвала четыре органа, которые подвержены опасности из-за высокого давления.

Вокруг пальца: создано кольцо для непрерывного мониторинга давления
Устройство не перекрывает кровоток, поэтому может применяться для длительного контроля АД в реальном времени

Как пояснила специалист в интервью порталу «Доктор Питер» 24 августа, из-за высокого артериального давления опасности подвержены сердце, почки, головной мозг и глаза.

Врач отметила, что человек может даже не ощущать высокого давления, если не следит за ним.

«В зависимости от уровня артериального давления человека могут беспокоить головная боль, шум в ушах, дискомфорт в области сердца и другие симптомы», — рассказала Поляева.

Она добавила, что течение гипертонии напрямую зависит от того, какой именно орган поражен. Например, если болят почки, то у человека будут появляться отеки и проявляться изменения в анализах крови и мочи.

Кардиолог подчеркнула, что следить за давлением следует уже с 20 лет, а с 35 лет включать в диспансеризацию кардиологические обследования: ЭКГ и УЗИ сердца, отмечает телеканал «Звезда».

13 августа британская газета Daily Express со ссылкой на врачей назвала способ на слух определить повышенное давление. По словам специалистов, чем выше кровяное давление, тем заметнее человек ощущает стук собственного сердцебиения. Между тем, этот способ сработает, только если кровяное давление поднялось до очень высокого уровня.

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