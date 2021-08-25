Ученые из США сравнили шансы привитых и непривитых заболеть COVID-19

Вероятность заразиться коронавирусом у невакцинированных людей в 29 раз меньше в сопоставлении с привитой категорией. Такие данные приводятся в отчете американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, опубликованном во вторник, 24 августа.

Исследование медицинского регулятора США свидетельствует о том, что шанс заболеть COVID-19 у привитых в пять раз меньше, нежели у тех, кто не вводил лекарство от инфекции.

Результаты отчета американских ученых были составлены на основе данных, полученных по итогу анализа эпидемиологических сведений за период май — июль в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния. За указанное время было зафиксировано более 43 тыс. случаев заражения коронавирусом, из которых большинство носителей вируса (71%) не были вакцинированы, четверть (25%) были привиты полностью, то есть с момента введения второй дозы миновало две недели, и небольшой процент (3%) — вакцинированы частично.

Авторы исследования выдвинули предположение по части срока эффективности вакцины от коронавируса, указав, что препарат должен сохранять стабильные показатели по защите от инфекции на протяжении четырех-пяти месяцев.

Дополнительно отмечается, что с момента распространения индийского штамма коронавируса «Дельта» увеличилось число случаев заражения среди полностью вакцинированных людей. Тем не менее исследователи указали, что параллельно увеличению распространения «Дельты» существующие вакцины стабильно обеспечивали защиту своим носителям от классического COVID и тяжелого течения заболевания, что в совокупности с профилактическими мерами способствовало борьбе с инфекцией.

Ранее эти же днем, 24 августа, вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский обратил внимание на снижение тяжелых и летальных случаев заболевания ковидом в условиях формирования коллективного иммунитета в определенных странах. Однако он также указал, что нарушить стабилизацию эпидемиологической обстановки может только распространение новых штаммов инфекции.