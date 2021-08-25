Ребенок пострадал в ДТП с участием такси и скутера в Москве

На юго-западе Москвы ребенок пострадал в результате ДТП с участием такси и скутера. Об этом во вторник, 24 августа, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции в своем Telegram-канале.

Авария произошла на улице Рокотова в столичном районе Ясенево. Столкнулись автомобили такси и скутер, в результате чего, по предварительным данным, получила травмы 14-летняя девочка. Медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга, ссадины и ушибы, пишет «Москва 24».

Как отмечает агентство городских новостей «Москва», в момент ДТП девочка ехала на скутере в качестве пассажира. На место прибыл экипаж ДПС, устанавливаются обстоятельства аварии.

Ранее 24 августа водитель машины сбил девочку на пешеходном переходе в Москве и скрылся. Авария произошла на Новокосинской улице. В момент ДТП ребенок переходил дорогу вместе с родителями. Госавтоинспекция устанавливает местонахождения водителя.