Спасатели обеспечат экологическую безопасность при подъеме Ми-8 на Камчатке

Специалисты отряда ликвидации аварийных разливов нефти поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» обеспечат экологическую безопасность Курильского озера при подъеме потерпевшего катастрофу вертолета Ми-8. Об этом в среду, 25 августа, сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю.

В ведомстве отметили, что в арсенале спасателей имеются сорбент и боновые заграждения, которые в случае утечки топлива позволят оперативно устранить загрязнения на поверхности озера.

«Для подъема фюзеляжа вертолета задействованы специалисты Министерства обороны. Проведены подготовительные мероприятия, в том числе по сооружению понтонной конструкции. В работах применяются глубоководные аппараты», — говорится в сообщении.

К 18 августа все тела погибших при крушении Ми-8 были подняты со дна Курильского озера, и как сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, всех их опознали родственники. Назначены судебные медицинские экспертизы.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» потерпел крушение 12 августа. На его борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок.

Спаслись восемь человек. Как сообщалось, выжившие пассажиры самостоятельно выплыли на поверхность воды с глубины 8–9 м, их госпитализировали. Жертвами крушения стали восемь человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц».

В качестве основных версий причины крушения вертолета следователи рассматривают плохую погоду, ошибку пилотирования и неисправность воздушного судна.