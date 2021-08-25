Бортпроводник раскрыл пять секретов своей профессии

Бортпроводник под ником tommycimato в TikTok раскрыл секреты своей профессии, о которых не знают обычные пассажиры.

По его словам, он и его коллеги отслеживают поведение пассажиров самолета, чтобы своевременно заметить подозрительные действия. Кроме того, бортпроводники могут работать по 16 часов из-за полетов, которые следуют один за другим.

Кроме того, бортпроводники могут работать в авиакомпании продолжительное время и каждый раз встречаться в самолете с новыми коллегами — состав экипажа, как правило, становится известен перед вылетом.

Кроме того, бортпроводники чаще живут в отелях, чем в своих домах, куда возвращаются только на выходные, пишет НСН. Блогер также признался, что каждый бортпроводник обладает навыками неотложной помощи и самозащиты, поскольку должен быть готов к любой возникшей на борту ситуации.

В октябре 2020 года бывший бортпроводник британского лоукостера easyJet по имени Мэтт назвал самые неприятные привычки авиапассажиров. В частности, он раскритиковал туристов, которые берут с собой неподъемную ручную кладь, а затем долго не могут разместить ее на верхних полках.