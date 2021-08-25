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В России изъяли 300 тыс. серых сим-карт с 2017 года

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С 2017 года в России изъяли около 300 тыс. незаконных сим-карт, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. По их мнению, закон, обязывающий все ИП и юрлиц внести в реестр данные о пользователях всех корпоративных сим-карт, поможет еще больше обелить рынок. Контроль сведений и блокировку номеров в случае нарушений будет проводить Роскомнадзор.

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Операторы связи должны сами проверять достоверность данных абонентов, однако компании часто пренебрегают этими требованиями, что позволяет злоумышленникам анонимно совершать телефонное мошенничество или даже терроризм, рассказали в ведомстве. Каждый год число арестованных сим-карт сокращается, на прошедший период 2021-го пришлось порядка 12,3 тыс.

В Минцифры согласны, что новый закон поможет решить проблемы с серыми сим-картами, так как в основном мошенники используют корпоративные сим-карты, оформленные на чужие паспортные данные. Такая схема действительно прекратится, считает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, однако мошенники и спамеры смогут продолжить незаконную деятельность с помощью подмены номера или регистрации сим-карт на «левых» людей. Однако новые меры приведут к подорожанию незаконных сим-карт и снижению таких предложений, считает эксперт.

Сейчас число «левых» сим-карт в России оценивается примерно в 11 млн, отметил генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Серым по белому: в России за четыре года изъяли 300 тыс. сим-карт

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