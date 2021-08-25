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Врач назвала нуждающиеся в донорской крови области медицины

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Врач-трансфузиолог, руководитель отделения переливания крови городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Оксана Крутилина рассказала, что необходимость в донорской крови сохраняется 365 дней в году почти во всех областях медицины.

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Как пояснила медик в беседе с НСН во вторник, 24 августа, потребность в донорской крови существует всегда, поскольку это уникальный органический материал, который невозможно произвести искусственно. Единственным источником донорской крови является человек.

«Сложно назвать область медицины, в которой не требуется применение донорской крови и ее компонентов. Если мы не берем в расчет чрезвычайные ситуации, теракты, пожары, ДТП, то она может применяться в любой области медицины — это и хирургия, и травматология, и гематология, акушерство, трансплантация, да много чего», — рассказала Крутилина.

Специалист отметила, что сдавать кровь в качестве донора не только безопасно, но и полезно для здоровья. Перед сдачей крови доноры проходят тщательное обследование, благодаря чему могут контролировать свое здоровье.

В июне главный внештатный специалист трансфузиолог Минздрава России Татьяна Гапонова рассказала «Известиям», что в 2020 году было заготовлено на 5,4% больше донорской крови, чем в 2019 году.

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