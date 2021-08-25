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Опубликован тендер на разработку прототипа реестра интернет-рекламы

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Главный радиочастотный центр — подведомственная Роскомнадзору организация — опубликовал на сайте госзакупок тендер на разработку прототипа Единой информационной системы учета оборота рекламы в интернете. Она будет аккумулировать информацию о контрактах, которые заключают участники рекламного рынка, что позволит им точнее контролировать эффективность объявлений и расходы на промо-кампании

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Участники рынка смогут вносить данные в базу как самостоятельно, так и при помощи операторов рекламных данных, которых позже определят в нормативно-правовых актах. Для этого система предоставит участникам рынка онлайн-площадку для регистрации и открытия личного кабинета. Авторизоваться также можно будет через Единую систему идентификации и аутентификации, то есть через портал «Госуслуги». Доступ к ЕРИР для игроков рынка и регуляторов будет осуществляться через веб-интерфейс.

Тем самым система предоставит рекламным интернет-площадкам возможность контролировать показы в рамках рекламных кампаний, а рекламодателям – понимать объем затрат на распространение рекламы на каждой интернет-площадке. Кроме того, ЕРИР позволит исключить недобросовестную конкуренцию в сфере рекламы.

В Роскомнадзоре отметили, что у создания ЕРИР было несколько предпосылок. Первая – отсутствие прозрачности в отношениях между рекламодателями, агентствами и площадками, на которых размещаются объявления. Вторая предпосылка – отсутствие инструментов регулирования рекламы для российской аудитории, размещаемой на иностранных площадках.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Взвесить списки: объявлен тендер на разработку системы учёта рекламы в рунете

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