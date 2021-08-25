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В РФ предложили удешевить ипотеку на энергоэффективное жилье

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В России предложили давать скидки на ипотеку для покупки энергоэффективного жилья классом не ниже В («высокий»), а также ограничить использование льготных программ кредитования на новостройки более низкого класса. С таким предложениями в Минстрой обратился ОНФ (есть у «Известий»). Отмечается, что меры необходимы для повышения энергоэффективности нового жилья в стране, это позволяет экономить на ЖКУ и сохранять природные ресурсы.

ОНФ предложил Минстрою снизить ипотечную ставку примерно на 1 п. п. для граждан, покупающих энергоэффективное жилье классом не ниже В («высокий»).

Дом платежом красен: зачем в России продлили льготную семейную ипотеку
И кто еще сможет взять кредит на жилье по сниженной ставке

По данным заместителя руководителя исполкома ОНФ Арсения Беленького, из введенных в 2019 году многоквартирных домов около 8 тыс. (51%) имеют неопределенный класс энергетической эффективности. 1,4% относятся к классу А++ («близкий к нулевому»), 4,2% — А+ («высочайший»), 6% — А («очень высокий»), 22,4% — В («высокий»), 11,2% — С («повышенный»). 4% имеют класс ниже С: 3,6% — D («нормальный»), 0,2% — Е («пониженный»), 0,1% — F («низкий»), 0,06% — G («очень низкий»).

«Сегодня застройщики во многом руководствуются довольно простым принципом: если покупатель не заостряет внимания на классе энергоэффективности, то зачем предпринимать дополнительные меры по ее повышению, особенно если речь идет о жилье стандарт-класса, а не комфорт и бизнес», — отметил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Николай Алексеенко.

Класс энергетической эффективности здания показывает, насколько рационально расходуются ресурсы при обслуживании объекта, а также много ли он использует тепла и электричества. Чем выше класс энергоэффективности, тем жилье комфортней, рассказал коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев.

Кроме того, дома класса А+ потребляют на 60% меньше энергии, чем класса D, а здания класса G — на 50% больше, чем дома класса D, добавил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. Как писали «Известия», разница в плате за ЖКУ на 1 кв. м может достигать 30% и выше.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Льготная жизнь: в РФ предложили удешевить ипотеку на энергоэффективное жилье

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