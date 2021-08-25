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Миротворцы РФ обеспечили безопасный сбор винограда в Нагорном Карабахе

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Российские миротворцы обеспечивают безопасность сбора урожая на виноградниках Мартунинского района Нагорного Карабаха. Об этом в среду, 25 августа, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Так как виноградники находятся вблизи линии разграничения жители обратились к командованию российским миротворческим контингентом с просьбой оказания содействия в обеспечении безопасности проводимых работ», — пояснил представитель российского миротворческого контингента Андрей Пирожков.

Местные жители приступили к сбору винограда после проведения российскими саперами очистки территории селения Чартар на наличие взрывоопасных предметов и разминирования неразорвавшихся боеприпасов.

Один из сотрудник виноградного хозяйства Араик Мкртчан поблагодарил военных РФ за то, что обеспечили безопасность. Он подчеркнул, что люди не боятся приезжать собирать виноград.

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«Мы обратились к миротворцам, чтоб в безопасности провести работы, они приехали. Люди поздно начали заниматься виноградом, по этой причине урожайность не большая, в этом году мы постараемся вовремя провести все необходимые работы для хорошего урожая в следующем году», — сказал он.

Отмечается, что жители должны собрать виноград в самое короткое время под охраной российских миротворцев.

Ранее, 13 августа, военнослужащие РМК сдали 40 литров крови для жителей Нагорного Карабаха, которые пребывают в больницах или проживают вблизи линии разграничения в отдаленных районах региона. Сдача крови осуществлялась в добровольном порядке как ответ на запрос об оказании помощи в Центр гуманитарного реагирования миротворческого контингента. Так, на соответствующее обращение откликнулись около 100 российских военных.

22 июля исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул ключевую роль России по обеспечению мира и стабильности в Нагорном Карабахе. В ходе переговоров обсуждались перспективы сотрудничества в сфере экономики и обороны.

В ноябре 2020 года азербайджанский лидер Ильхам Алиев вместе с Путиным и Пашиняном подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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