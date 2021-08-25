Прямой эфир
Общество
Глава Подмосковья предложил внедрить электронный дневник повсеместно
Мир
Глава МИД Франции назвал переговоры с президентом Украины доверительными
Мир
В США одобрили бюджетный пакет на $3,5 трлн на 2022 финансовый год
Спорт
Россиянки проиграли команде США в матче чемпионата мира по хоккею
Происшествия
Пациент скорой помощи погиб в ДТП в Астраханской области
Мир
Лавров высказался против присутствия американских солдат в Центральной Азии
Мир
По меньшей мере 13 человек погибли в результате наводнения в Венесуэле
Общество
СК возбудил дело в отношении избивших пациентку санитаров в Ярославле
Мир
В Колумбии четыре человека погибли при взрыве на угольной шахте

Трое взрослых и ребенок пропали во время сплава в Хабаровском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Группа туристов в составе четырех человек, в числе которых 12-летняя девочка, пропала во время сплава на байдарках в Хабаровском крае. Об этом в среду, 25 августа, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Отмечается, что на данный момент ведутся поиски пропавших.

«Во время сплава туристов на байдарках по реке Горин Солнечного района незарегистрированная группа из четырех человек, в том числе несовершеннолетняя 2009 года рождения, не вышла на связь в установленный срок — 22 августа 2021 года», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на сайте регионального ведомства.

Накануне, 24 августа, управление МЧС по Республике Дагестан сообщило, что группа туристов из 15 человек оказалась заблокирована в горах региона из-за сильнейшего ливня. Одного из них унесло течением реки, уровень которой поднялся.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021