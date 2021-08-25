Трое взрослых и ребенок пропали во время сплава в Хабаровском крае

Группа туристов в составе четырех человек, в числе которых 12-летняя девочка, пропала во время сплава на байдарках в Хабаровском крае. Об этом в среду, 25 августа, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Отмечается, что на данный момент ведутся поиски пропавших.

«Во время сплава туристов на байдарках по реке Горин Солнечного района незарегистрированная группа из четырех человек, в том числе несовершеннолетняя 2009 года рождения, не вышла на связь в установленный срок — 22 августа 2021 года», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на сайте регионального ведомства.

Накануне, 24 августа, управление МЧС по Республике Дагестан сообщило, что группа туристов из 15 человек оказалась заблокирована в горах региона из-за сильнейшего ливня. Одного из них унесло течением реки, уровень которой поднялся.