В Пентагоне подтвердили вывод американских военных из Кабула

Соединенные Штаты вывели с территории Афганистана несколько сотен американских военных. Об этом во вторник, 24 августа, сообщил официальный представитель американского министерства обороны Джон Кирби.

Он добавил, что перемещение войск США не повлияет на осуществление эвакуации американцев и афганцев из Кабула.

«Мы можем подтвердить сообщения об уходе из Афганистана нескольких сотен военнослужащих США», — цитирует официального представителя Пентагона «РИА Новости».

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

В связи с этим дипмиссии ряда стран начали эвакуацию своих сотрудников. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который находится под контролем США и их союзников по НАТО.

Из-за того что граждане Афганистана пытаются покинуть страну, в аэропорту Кабула возникли суматоха, давка, раздается стрельба. 23 августа управление гражданской авиации страны приостановило все рейсы в аэропорт Кабула и из него до дальнейших распоряжений из-за большого скопления людей в воздушной гавани.

По данным на 24 августа, погибли более 25 человек. Кроме того, в отсеке шасси американского самолета, который совершал перелет из Кабула, нашли человеческие останки. Членам экипажа воздушного судна потребовалась помощь психологов.