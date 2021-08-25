Выбросивший ребенка с пятого этажа житель Кирова получил 18 лет колонии

Жителя Кирова приговорили к 18 годам колонии за то, что он выбросил ребенка с балкона пятого этажа. Об этом во вторник, 24 августа, сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

Суд признал достаточными доказательства вины обвиняемого для вынесения приговора. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей об убийстве малолетнего и приговорили к 18 годам и 15 дням лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, пишет НСН.

Инцидент произошел 11 мая на улице Северная Набережная. 42-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, остался наедине с полуторагодовалым ребенком своей знакомой, которая отлучилась за алкоголем, пишет сайт kp.ru. В какой-то момент малыш проснулся и начал плакать, чем помешал мужчине отдыхать. Мужчина нанес ему удары по голове, после чего выбросил с балкона пятого этажа. Ребенок скончался.

Полицию вызвали соседи, заметив тело под окнами. Мужчину задержали. Свою вину он признал.

Как отмечает телеканал «360», наказание получил и начальник управления МВД по городу Кирову, ему вынесли представление за ненадлежащую организацию индивидуальной профилактической работы с семьей погибшего ребенка. Известно, что мать погибшего неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей.

18 августа суд арестовал женщину, выбросившую из окна роддома в Стерлитамаке чужого младенца. Она выбросила ребенка из окна 16 августа. По информации следствия, после родов в палате клинической больницы № 1 женщина схватила ребенка другой роженицы и выбросила из окна на третьем этаже. От полученных травм малыш скончался на месте.