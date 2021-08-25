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За последние 30 лет число гипертоников выросло почти вдвое

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За последние 30 лет в мире число людей в возрасте от 30 до 79 лет страдающих гипертонией увеличилось с 650 млн до 1,28 млрд. Такие данные приводятся в совместном исследовании лондонского университета Imperial College London и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованного в научном журнале Lancet.

При этом отмечается, что практически 50% этих людей не знали о своем заболевании. В своей научной работе ученые рассматривают период 1990-2019 годов.

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«Использовались данные измерения и лечения артериального давления более чем у 100 млн человек в возрасте 30-79 лет в 184 странах, которые в совокупности охватывают 99% населения земного шара, что делает его наиболее полным обзором глобальных тенденций в области гипертонии на сегодняшний день», — подчеркивают авторы исследования.

В результате было обнаружено, что в указанный период общий уровень гипертонии в мире практически не изменился, но распространенность заболевания перешла от богатых стран к странам с низким и средним уровнем дохода.

Так в 2019 году в Канаде, Перу и Швейцарии зафиксирован один из самых низких показателей распространения заболевания в мире, тогда как в Доминиканской Республике, Ямайке и Парагвае для женщин и Венгрии, Парагвае и Польше для мужчин наоборот подобный показатель был очень высок.

В исследовании указывается, что хотя процент людей, страдающих от высокого артериального давления, мало изменился с 1990 года, число людей с этим заболеванием удвоилось. Ученые связывают такое явление с ростом и старением населения.

Кроме того, заявляют ученые, более половины людей (53% женщин и 62% мужчин) с гипертонией, или в общей сложности около 720 млн человек, не получали необходимого лечения.

Ранее, 15 августа, заведующий отделением кардиологии Сергей Иванов сообщил, что хронический стресс является одним из ведущих факторов развития гипертонии. Он предупредил о том, что минимальные воздействия на организм, например погодные факторы или дополнительная нервная перегрузка, приводят к повышению у человека артериального давления на длительный период, оно может достигать высоких значений и привести даже к гипертоническим кризам.

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