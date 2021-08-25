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Эксперт оценил роль России и Китая в будущем Афганистана

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Москва и Пекин могли бы сыграть сдерживающую роль в отношении талибов (запрещены в РФ) как во внутреннем управлении, так и в предотвращении связи движения с международным терроризмом. Такое мнение «Известиям» высказал экс-советник президента Италии и бывший посол страны при НАТО Стефано Стефанини.

«Конечно, Россия и Китай не хотели бы, чтобы дружественное Западу правительство находилось в Кабуле. С чего бы им это? Но российским и китайским интересам лучше всего отвечало бы относительно стабильное правительство талибов, которое было бы принято афганским народом и не вызывало бы недовольства. Несмотря на геополитические различия и соперничество, Запад, Россия и Китай всё еще находятся по одну сторону пропасти между секуляризмом и фундаментализмом», — пояснил итальянский политолог.

24 августа на внеочередном саммите страны G7 попытались согласовать единую позицию в отношении пришедшего к власти в Афганистане «Талибана». Главным итогом виртуальной встречи, к разочарованию Лондона, Берлина и Парижа, стало решение США не откладывать сроки своего выхода и покинуть республику, как они объявляли ранее, к 31 августа.

Вместе с тем британский премьер Борис Джонсон потребовал от талибов гарантировать «безопасный проход до 31 августа и далее для тех, кто хочет выйти», прямо заявив, что «у G7 есть очень значительные рычаги влияния, экономические, дипломатические и политические».

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Уходя, не входи: чем завершился саммит G7 по Афганистану

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