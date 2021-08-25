Байден заявил о поиске боевиками ИГ путей для атак на силы США в Кабуле

Группировка «ИГ-Хорасан» (ответвление запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», ИГ) ищут пути для совершения атак на силы Соединенных Штатов и их союзников в Афганистане. Об этом во вторник, 24 августа, во время выступления, посвященному ситуации в Афганистане, заявил президент США Джо Байден. Трансляция велась в Twitter в Белого дома.

Американский лидер отметил, что полон решимости обеспечить осуществить американскую миссию в стране, при этом он подчеркнул, что помнит о возрастающих рисках.

«Они реальны, это значительные вызовы, которые мы должны учитывать <...>, начиная с острой и растущей опасности нападения террористической группировки, известной как «ИГ-Хорасан», — филиала ИГ в Афганистане, который также является заклятым врагом движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ. — Ред.)», — сказал Байден.

Глава Белого дома подчеркнул, что каждый день, проведенный американскими военными в Кабуле, боевики «ИГ-Хорасан» стремятся атаковать аэропорт, силы США и союзников, а также «невинных гражданских». Кроме того, отметил президент талибы пока работают с США, и дают возможность вывозить людей, но это «неустойчивая ситуация».

По его словам, темпы проводимой американскими войсками эвакуации из Афганистана позволяют рассчитывать на ее завершение к 31 августа, но указал, что это во многом зависит от талибов.

«Сейчас мы на пути к завершению 31 августа. Чем скорее мы закончим, тем лучше — каждый день операции несет дополнительные риски для наших войск. Однако завершение эвакуации к 31 августа зависит от продолжения сотрудничества со стороны «Талибана», — пояснил он.

Кроме того, Байден заявил, что страны «Большой семерки» (G7) достигли договоренности по движению «Талибан» и будут выступать в отношении него единым фронтом.

Как сообщает «РИА Новости», лидеры стран G7 в заявлении по итогам видеоконференции отметили, что главным условием для признания власти талибов в Афганистане является выполнение боевиками взятых на себя международных обязательств. Лидеры G7 назвали обеспечение безопасной эвакуации из Кабула до 31 августа основным обязательством движения, а также согласовали дорожную карту взаимодействия с движением.

Пока ни одна из стран G7 не признала власть талибов в Кабуле.

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

23 августа талибы обязали Соединенные Штаты вывести войска из страны до указанного срока. Боевики исключили возможность предоставления дополнительного времени для продолжения операции, пригрозив «последствиями» в случае несоблюдения сроков