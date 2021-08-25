Сенатор назвал неслучайным оставление США оружия в Афганистане

Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе во вторник, 24 августа, с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США специально бросили тонны оружия и военной техники в Афганистане.

«Боюсь, что кроме господина Бернса и талибов («Талибан», террористическая группировка, запрещена в РФ) содержание этой встречи никто не узнает. Но я помню, что было в Афганистане в конце 1970-х — начале 1980-х годов, когда именно при помощи ЦРУ был раскручен очень серьезный виток напряженности, который сначала втянул Советский Союза в афганскую войну, а затем при довольно серьезной поддержке США были вооружены моджахеды. СССР было очень сложно противостоять этим силам. И сейчас у меня возникает чувство дежавю», — отметил сенатор.

Так Климов прокомментировал информацию о тайной встрече директора ЦРУ Уильяма Бернса с муллой Абдулом Гани Барадаром в Кабуле.

Он полагает, что американцы умышленно оставили оружие, а не якобы не успели его вывезти. И получаемая в итоге дестабилизация региона нацелена против нескольких государств.

«Там готовится очаг напряженности, который направлен и против России, и против Китая, и против государств, с которыми мы граничим», — цитирует Климова НСН.

24 августа газета The Washington Post сообщила, что глава ЦРУ Уильям Бернс провел в Кабуле тайную встречу с лидером политического крыла радикального движения «Талибан» Абдулом Гани Барадаром.

Авторы материала полагают, что на встрече обсуждался вывод американских войск из Афганистана, а также эвакуация граждан и помогавших в этом афганцев.

При этом представитель талибов Забихулла Муджахид позднее заявил, что информация о встрече в Кабуле не соответствует действительности.