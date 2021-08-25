Прямой эфир
Общество
Глава Подмосковья предложил внедрить электронный дневник повсеместно
Мир
Глава МИД Франции назвал переговоры с президентом Украины доверительными
Мир
В США одобрили бюджетный пакет на $3,5 трлн на 2022 финансовый год
Спорт
Россиянки проиграли команде США в матче чемпионата мира по хоккею
Происшествия
Пациент скорой помощи погиб в ДТП в Астраханской области
Мир
Лавров высказался против присутствия американских солдат в Центральной Азии
Мир
По меньшей мере 13 человек погибли в результате наводнения в Венесуэле
Общество
СК возбудил дело в отношении избивших пациентку санитаров в Ярославле
Мир
В Колумбии четыре человека погибли при взрыве на угольной шахте
Сюжет:

Власти Петербурга разрешат работу аттракционов и аквапарков

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге с 27 августа отменят ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом во вторник, 24 августа, сообщила пресс-служба администрации города.

С пятницы власти разрешат работу расположенных в ТЦ объектов досуга и развлечения, аттракционов и парков, а также доступ посетителей в детские игровые комнаты и на спортивные и физкультурные мероприятия.

Игла на выживание: как сфере услуг удалось привить 60% сотрудников от COVID-19
Какие отрасли успели исполнить требования властей по числу вакцинированных работников

Между тем, говорится в сообщении, развлекательным и досуговым объектам в торговых центрах будет необходимо обеспечить проведение вакцинации работников, а также ограничить количество посетителей до не более одного человека на 4 кв. м площади, отмечает НСН.

Аттракционы смогут принимать не больше одного посетителя на 12 кв. м площади объекта, пишет RT. Аквапаркам необходимо ограничить количество посетителей — не более 1 человека на 10 кв. м площади водной зоны аквапарка и не более 1 человека на 4 кв. м площади в иных доступных для посещения помещениях.

Помимо этого, городские власти позволят увеличить количество гостей конгрессно-выставочных, торжественных и досуговых мероприятий с 75 до тысячи человек с согласованием с Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле, пишет сайт kp.ru. При этом необходимо соблюдать санитарные правила. При этом физкультурные, культурные, спортивные и зрелищные мероприятия по-прежнему запрещены, отмечает телеканал «360».

В конце июля телеканал «Известия» сообщал, что в Петербурге с 1 октября станет обязательной вакцинация 80% персонала. Привиться должны будут работники общепита и сферы услуг, а также кинотеатров и фитнес-центров. С 15 октября мера коснется сотрудников розничной торговли. Также вакцину обязаны получить персонал гостиниц, экскурсоводы и турагенты.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021