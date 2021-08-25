Власти Петербурга разрешат работу аттракционов и аквапарков

В Санкт-Петербурге с 27 августа отменят ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом во вторник, 24 августа, сообщила пресс-служба администрации города.

С пятницы власти разрешат работу расположенных в ТЦ объектов досуга и развлечения, аттракционов и парков, а также доступ посетителей в детские игровые комнаты и на спортивные и физкультурные мероприятия.

Между тем, говорится в сообщении, развлекательным и досуговым объектам в торговых центрах будет необходимо обеспечить проведение вакцинации работников, а также ограничить количество посетителей до не более одного человека на 4 кв. м площади, отмечает НСН.

Аттракционы смогут принимать не больше одного посетителя на 12 кв. м площади объекта, пишет RT. Аквапаркам необходимо ограничить количество посетителей — не более 1 человека на 10 кв. м площади водной зоны аквапарка и не более 1 человека на 4 кв. м площади в иных доступных для посещения помещениях.

Помимо этого, городские власти позволят увеличить количество гостей конгрессно-выставочных, торжественных и досуговых мероприятий с 75 до тысячи человек с согласованием с Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле, пишет сайт kp.ru. При этом необходимо соблюдать санитарные правила. При этом физкультурные, культурные, спортивные и зрелищные мероприятия по-прежнему запрещены, отмечает телеканал «360».

В конце июля телеканал «Известия» сообщал, что в Петербурге с 1 октября станет обязательной вакцинация 80% персонала. Привиться должны будут работники общепита и сферы услуг, а также кинотеатров и фитнес-центров. С 15 октября мера коснется сотрудников розничной торговли. Также вакцину обязаны получить персонал гостиниц, экскурсоводы и турагенты.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

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