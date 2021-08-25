Диетолог заявила о риске ожирения при чрезмерном потреблении арбузов

Потребление арбуза в чрезмерном количестве чревато нежелательным последствием в виде возрастания риска ожирения. Такими сведениями поделилась врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова.

Вероятность возникновения подобного эффекта, как правило, возникает при чрезмерном потреблении фруктов и ягод. Оптимальный вариант — это съедать один-два фрукта ежедневно, что в массовом выражении оценивается в 200 г.

«Например, полкило арбуза начищенной мякоти весом 500 г — это большая порция, разово следует есть около 200 г. Можно есть арбуз несколько раз в день, вопрос в том, чтобы не объедаться одномоментно. Фрукты — это замечательная история, но если переборщить с ней, то возникает инсулинорезистентность, которая приводит к ожирению. Избыточное потребление фруктов за один прием может навредить», — рассказала специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва» в понедельник, 23 августа.

Ранее, 19 августа, медики рекомендовали добавлять в ежедневный рацион арбузы, сезон которых сейчас в разгаре. По словам экспертов в области здравоохранения, арбуз не содержит жира, холестерина и натрия. При этом он может обеспечить организм необходимыми витаминами и микроэлементами.

Так, в арбузах есть антиоксидант ликопен (Lycopene), способный противостоять таким хроническим заболеваниям, как диабет, остеопороз и рак. Помимо этого, отметили медики, лакомство содержит витамин А, важный для здоровья кожи и глаз, витамин С, способствующий укреплению иммунной системы и усвоению железа, витамин В6, который помогает организму расщеплять белок и важен для иммунной и нервной системы, а также калий, полезный для снижения кровяного давления.