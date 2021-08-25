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Посол РФ в Кабуле заявил о скором решении вопроса по вывозу сотрудников

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Посольство России в Кабуле в ближайшей перспективе намерено решить вопрос об осуществлении международных рейсов из Афганистана, которые необходимы для выезда сотрудников диппредставительства РФ. Об этом во вторник, 24 августа, сообщил российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов.

Он указал на отсутствие необходимости в эвакуации сотрудников посольства: по словам дипломата, обстановку в афганской провинции можно охарактеризовать как спокойную.

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«Мы скоро решим вопрос с вывозом наших сотрудников», — поделился российский посол в ходе своей беседы с RT, текст которой был опубликован в Telegram-канале телеканала.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

В связи с этим дипмиссии ряда стран начали эвакуацию своих сотрудников. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который находится под контролем США и их союзников по НАТО.

Из-за того что граждане Афганистана пытаются покинуть страну, в аэропорту Кабула возникли суматоха, давка, раздается стрельба. 23 августа управление гражданской авиации страны приостановило все рейсы в аэропорт Кабула и из него до дальнейших распоряжений из-за большого скопления людей в воздушной гавани.

По данным на 24 августа, погибли более 25 человек. Кроме того, в отсеке шасси американского самолета, который совершал перелет из Кабула, нашли человеческие останки. Членам экипажа воздушного судна потребовалась помощь психологов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал, что посольство России в Кабуле продолжает свою работу в обычном режиме, не без договоренностей об обеспечении безопасности сотрудников диппредставительства страны. Он добавил, что члены семей, женщины и дети покинули территорию Афганистана заранее.

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