Глава Подмосковья предложил внедрить электронный дневник повсеместно

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв предложил ввести во всех школах региона электронный дневник. Об этом он заявил во вторник, 24 августа, на семинаре-совещании по подготовке к заседанию президиума Госсовета РФ по образованию в Москве.

Воробьёв отметил, что также обсуждались вопросы безопасности в школах и возможность внедрения интересных и удобных платформ для обучения. Основной темой стала возможность цифровизации образовательного процесса, пишет НСН.

«Наше предложение — внедрить электронный дневник или журнал повсеместно, сделать его удобным для учителя, простым в использовании», — сказал Воробьёв.

Губернатор добавил, что электронный дневник и журнал уже давно и эффективно работают в регионе. Они позволяют отслеживать успехи каждого ребенка, его склонности, а также то, как работает учитель, пишет телеканал «360». Также они позволяют оценить вовлеченность родителей.

В Подмосковье с 2015 года действует Школьный портал, которым пользуются 1 млн школьников и порядка 1,5 млн родителей и 60 тыс. учителей. В 2021 году портал интегрировали с медицинской информационной системой в поликлиниках.

16 августа глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что учебный год в российских школах начнется в традиционном формате.