Глава МИД Франции назвал переговоры с президентом Украины доверительными

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан написал в своем Twitter о встрече во вторник, 24 августа, с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД страны Дмитрием Кулебой.

«Сегодня в Киеве по случаю 30-летия независимости Украины у меня состоялся доверительный разговор с президентом Владимиром Зеленским и (главой МИД — Ред.) Дмитрием Кулебой в Киеве. Франция была с Украиной 30 лет и будет в будущем», — отметил он.

На Украине по случаю праздника провели военные парады на суше и воде. В мероприятиях приняли участие более 4 тыс. украинских военнослужащих, были приглашены представители более 30 стран.

В центре Киева показали театрализованные сценки, которые символизировали различные периоды украинской истории — начиная со времен Киевской Руси и до конфликта в Донбассе.

День независимости Украина отмечает 24 августа с 1992 года. В 1991 году Верховный совет Украинской ССР принял постановление о провозглашении независимости страны. 20 февраля 1992 года Верховная рада приняла постановление «О Дне независимости Украины», согласно которому государственный праздник был перенесен с 16 на 24 августа.

В конце июля глава французского внешнеполитического ведомства в ответ на запрос французского сенатора Натали Гуле, который она направила после посещения Киева заявил, что популярность неонацизма на Украине не превышает среднюю по Европе, а демократический приход к власти Зеленского доказывает отсутствие неонацизма в стране. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что такие заявления вызывают вопросы к странам Запада и международным организациям. Дипломат призвала западные страны обратить внимание на ситуацию с идеологией на Украине, где «пышным цветом расцвели старые нацистские идеи».