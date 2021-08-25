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Страны Запада объединились с Украиной для противодействия «влиянию» РФ

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США, Великобритания, Канада, Швеция и Швейцария создают фонд для «противодействия влиянию России» в восточных и южных регионах Украины. Об этом заявила во вторник, 24 августа, заместитель министра иностранных дел Великобритании Венди Мортон в Киеве на праздновании 30-летия независимости страны. Сообщение об этом выложили на странице социальной сети Facebook британского посольства в Киеве.

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«Сегодня в Киеве заместитель министра иностранных дел Великобритании по европейскому соседству Венди Мортон анонсировала создание нового фонда «Партнерство за сильную Украину». Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США помогут смягчить дестабилизирующее воздействие России на южные и восточные регионы Украины», — говорится в сообщении.

Фонд должен начать работу в декабре 2021 года, предполагается привлечь до £35 млн (около $50 млн) от доноров в течение трех лет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала у себя в Telegram-канале прошедшее 24 августа празднование Дня независимости Украины: «пришло четыре фантастические новости, после которых не нужно анализировать итоги независимости страны».

«День независимости Украина отметила маршем натовских солдат по своей столице», — отметила дипломат.

Также над Киевом пролетели боевые самолеты Великобритании, сопровождавшие украинские лайнеры. Они окрасили небо в цвета национального флага.

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