Минюст США пообещал ФИФА $201 млн компенсации

Международная федерация футбола (ФИФА) получит от министерства юстиции США компенсацию за коррупционную деятельность бывших начальников в размере $201 млн. Об этом во вторник, 24 августа, сообщила пресс-служба федерации.

Так, в первую очередь минюст распределит $32 млн в ФИФА, а также в CONMEBOL и CONCACAF — Южноамериканскую конфедерацию футбола и Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна. В дальнейшем средства поступят также в организации, развивающие футбол в Северной, Южной и Центральной Америке. Всего в ФИФА вернут $201 млн.

«Я рад, что деньги, которые были незаконно выведены из футбола, теперь возвращаются и будут использованы по назначению. Хочу искренне поблагодарить органы юстиции США за их помощь, за быстрый и эффективный подход к решению этих вопросов. Благодаря их вмешательству в 2015 году мы смогли коренным образом изменить отношение общественности к ФИФА и превратить ее из токсичной организации в уважаемый и пользующийся доверием спортивный руководящий орган», — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Крупнейший в истории футбольной федерации скандал разгорелся в мая 2015 года — тогда по запросу США полиция Швейцарии задержала нескольких высокопоставленных чиновников ФИФА по подозрению в коррупции за два дня до выборов президента организации.

24 марта 2021 года комитет по этике ФИФА отстранил на 6 лет и 8 месяцев экс-президента Йозефа Блаттера и бывшего генерального секретаря организации Жерома Вальке от любой деятельности, связанной с футболом. Еще каждый обязан выплатить штраф в размере 1 млн швейцарских франков. Их обвиняют в махинациях с трудовыми договорами, оплатой частных судебных издержек Вальке за счет ФИФА и незаконной выплате премиальных руководителям федерации.

15 августа судебная палата независимого комитета ФИФА по этике пожизненно дисквалифицировала за коррупционную деятельность бывшего казначея CONMEBOL Ромера Осуну.

Всего с начала расследования к уголовной ответственности привлекли более 50 функционеров, себя признали виновными 27 человек и четыре юридических лица. Деятельность коррупционеров нанесла ФИФА ущерб в размере свыше $201 млн, которые теперь вернут в федерацию.