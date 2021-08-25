Пациент скорой помощи погиб в ДТП в Астраханской области

Жертвой столкновения машины скорой помощи, грузовика Man и иномарки в Астраханской области стал пациент медицинского транспортного средства. Об этом во вторник, 24 августа, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло на 1216-м км трассы Р-22, которая проходит в Астраханской области. По итогу происшествия еще два человека пострадали.

«Водитель грузовика Man, житель Волгоградской области 1977 года рождения, совершил наезд на карету скорой помощи и автомобиль Mercedes, стоявшие перед светофором, регулирующим реверсивное движение в месте проведения ремонтных работ. В результате ДТП перевозимый в спецтранспорте пациент, житель села Никольское 1952 года рождения, от полученных травм скончался. Пострадала фельдшер 1970 года рождения и водитель автомобиля УАЗ 1965 года рождения», — цитирует сообщение областного ведомства ТАСС.

В настоящий момент на месте инцидента работают следователи и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

По факту гибели пациента скорой помощи будет проведена проверка.

Ранее этим же днем, 24 августа, водитель автомобиля сбил семилетнюю девочку на пешеходном переходе в Москве, после чего скрылся с места происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают местонахождение участника ДТП.