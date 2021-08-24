По меньшей мере 13 человек погибли в результате наводнения в Венесуэле

Не менее 13 человек стали жертвой разлива реки Мокотис в штате Мерида на западе Венесуэлы после продолжительных ливней. Об этом во вторник, 24 августа, сообщило AFP со ссылкой на губернатора штата Рамона Гевару.

Согласно его информации, 11 погибших были обнаружены в населенном пункте Товар, а тела двух детей нашли в муниципалитете Пинто-Салинас.

Отмечается, что доступ к месту ЧП осложнялся из-за оползней. Во многих домах отключились электричество и телефонная связь.

Стихия коснулась и других регионов Венесуэлы, включая столицу страны Каракас. По сообщению агентства, метеорологи прогнозируют подъем уровня воды в реках еще как минимум в шести штатах.

Накануне наводнение в США в штате Теннесси, вызванное проливными дождями, унесло жизни 22 человек, в числе которых — новорожденные близнецы. Спасательные бригады продолжают вести поиски пропавших без вести в результате стихийного бедствия. Работы ведутся среди разрушенных потоком воды домов.