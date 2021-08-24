Прямой эфир
Мир
Алжир объявил о разрыве дипломатических отношений с Марокко
Общество
Путин наградил гимнастку Арину Аверину медалью «За заслуги перед Отечеством»
Общество
Единовременные выплаты получат 43 млн пенсионеров
Экономика
Цена нефти марки Brent превысила $70 за баррель
Мир
СПЧ ООН создал механизм мониторинга соблюдения прав человека в Афганистане
Мир
Лавров высказался против присутствия американских солдат в Центральной Азии
Общество
В Анапе продлили запрет на купание в море
Экономика
Пенсии в 2022 году проиндексируют выше инфляции
Общество
Путин поручил подготовить программу поддержки занятости людей с ограниченными возможностями

По меньшей мере 13 человек погибли в результате наводнения в Венесуэле

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Не менее 13 человек стали жертвой разлива реки Мокотис в штате Мерида на западе Венесуэлы после продолжительных ливней. Об этом во вторник, 24 августа, сообщило AFP со ссылкой на губернатора штата Рамона Гевару.

«Их просто несло потоком, и никто ничего не мог поделать»
Как юг Бельгии справляется с последствиями наводнения и готовится к новому

Согласно его информации, 11 погибших были обнаружены в населенном пункте Товар, а тела двух детей нашли в муниципалитете Пинто-Салинас.

Отмечается, что доступ к месту ЧП осложнялся из-за оползней. Во многих домах отключились электричество и телефонная связь.

Стихия коснулась и других регионов Венесуэлы, включая столицу страны Каракас. По сообщению агентства, метеорологи прогнозируют подъем уровня воды в реках еще как минимум в шести штатах.

Накануне наводнение в США в штате Теннесси, вызванное проливными дождями, унесло жизни 22 человек, в числе которых — новорожденные близнецы. Спасательные бригады продолжают вести поиски пропавших без вести в результате стихийного бедствия. Работы ведутся среди разрушенных потоком воды домов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021