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Путин предложил распространить единовременные выплаты на правоохранителей

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Президент России Владимир Путин выступил с предложением направить единовременную выплату сотрудникам правоохранительных органов. Об этом он заявил во вторник, 24 августа, в ходе второго этапа съезда «Единой России».

Речь идет о единовременной выплате, которая распространяется на военных. 22 августа глава государства предложил по итогам 2021 года осуществить выплату в размере 15 тыс. рублей.

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«И, кстати, предлагаю распространить эту выплату и на курсантов военных училищ, и на сотрудников правоохранительных органов», — заявил российский лидер.

По словам Путина, текущие тенденции свидетельствуют о необходимости поддержки категории россиян с «небольшими» доходами, что относится к старшим офицерам и военачальникам.

Он добавил, что депутаты Государственной думы должны будут заложить в бюджет индексацию денежного довольствия военным и специалистам правоохранительных органов, размер которой превышает размер инфляции. Ожидается, что повышенная индексация будет предусмотрена в 2022 и 2023 годах.

Кроме того, российский президент выступал с инициативой об осуществлении единовременных выплат пенсионерам, пишет «Газета.ру».

Ранее, на встрече с представителями партии «Единая Россия», российский лидер также заявлял о важности решения социальных вопросов, жилищных проблем, служебного жилья.

23 августа глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщал, что единовременные выплаты военным и пенсионерам профинансируют из дополнительных доходов бюджета. Он указывал, что сильнее всего рост цен на продукты и товары первой необходимости сказывается на малообеспеченных слоях населения, поэтому президент и предложил соответствующие меры, чтобы компенсировать людям подобные потери.

На эти цели выделят порядка 500 млрд рублей.

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