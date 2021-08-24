В Колумбии четыре человека погибли при взрыве на угольной шахте

Четыре человека погибли, один серьезно ранен и еще семеро могут находиться под завалами в результате взрыва на угольной шахте в Колумбии в департаменте Бояка. Об этом во вторник, 24 августа, сообщила сенатор региона Аида Авелья у себя на странице в Twitter.

«Аварии на угольных шахтах в Бояке продолжаются. Сегодня в Топаге погибло 4 рабочих. Необходимо принять срочные меры», — написала сенатор.

Как пишет издание Europe & World News, предварительная причина происшествия — взрыв метана и угольной пыли.

В пятницу, 13 августа, произошло возгорание подземной самоходной машины в шахте Яковлевского горно-обогатительного комбината в Белгородской области.

Всего для ликвидации привлечено 37 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС 17 человек и шесть единиц техники. По прибытии на место пожарных подразделений было установлено, что произошло загорание подземной самоходной машины.

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.