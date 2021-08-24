Прямой эфир
Мир
Алжир объявил о разрыве дипломатических отношений с Марокко
Общество
Путин наградил гимнастку Арину Аверину медалью «За заслуги перед Отечеством»
Общество
Единовременные выплаты получат 43 млн пенсионеров
Экономика
Цена нефти марки Brent превысила $70 за баррель
Мир
СПЧ ООН создал механизм мониторинга соблюдения прав человека в Афганистане
Мир
Лавров высказался против присутствия американских солдат в Центральной Азии
Общество
В Анапе продлили запрет на купание в море
Экономика
Пенсии в 2022 году проиндексируют выше инфляции
Общество
Путин поручил подготовить программу поддержки занятости людей с ограниченными возможностями
Сюжет:

Астронавт NASA объяснил причину своего недомогания

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Недомоганием, по причине которого был отложен выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) американского астронавта Марка Ванде Хая, было защемление шейного нерва. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter 24 августа.

23 августа пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщила о переносе выхода с МКС в открытый космос Хая и его японского коллеги Акихико Хосидэ из-за медицинских противопоказаний, зафиксированных у первого.

«Спасибо всем за сочувствие. У меня нерв защемило в шее, поэтому пришлось перенести выход в открытый космос», — написал в своем посте Хай.

Также астронавт поблагодарил родных, друзей и руководство NASA за участие и поддержку.

Просто в космос: ученые предложили новый метод отбора астронавтов по анализу крови
С помощью обработки биоматериала космонавтов гамма-лучами можно предсказать, насколько организм способен противостоять радиации

«Жду следующей возможности для подготовки установки солнечных панелей iROSA. Сегодня просто был не тот день», — заключил Хай.

Ранее во вторник сообщалось, что выход российских космонавтов в открытый космос перенесли по просьбе США. Они выйдут в космос с борта Международной космической станции 3 и 9 сентября, то есть на сутки позже, чем планировалось.

3 августа источник «РИА Новости» сообщил о том, что выход Марка Ванде Хая и Акихико Хосидэ в открытый космос посвящается подготовке к установке новой панели солнечного источника питания iROSA снаружи американского сегмента станции.

В июне во время трех выходов астронавтов были установлены и раскрыты две панели iROSA. Всего планируется смонтировать шесть таких панелей. Они предназначены для генерации большего количества электроэнергии.

Всего в 2021 году выполнено девять выходов в открытый космос с борта МКС: один — по российской программе и восемь — по американской. В начале сентября намечается два выхода россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, задача которых — проложить электрические и информационные кабели между модулями «Звезда» и «Наука».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021