Астронавт NASA объяснил причину своего недомогания

Недомоганием, по причине которого был отложен выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) американского астронавта Марка Ванде Хая, было защемление шейного нерва. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter 24 августа.

23 августа пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщила о переносе выхода с МКС в открытый космос Хая и его японского коллеги Акихико Хосидэ из-за медицинских противопоказаний, зафиксированных у первого.

«Спасибо всем за сочувствие. У меня нерв защемило в шее, поэтому пришлось перенести выход в открытый космос», — написал в своем посте Хай.

Также астронавт поблагодарил родных, друзей и руководство NASA за участие и поддержку.

«Жду следующей возможности для подготовки установки солнечных панелей iROSA. Сегодня просто был не тот день», — заключил Хай.

Ранее во вторник сообщалось, что выход российских космонавтов в открытый космос перенесли по просьбе США. Они выйдут в космос с борта Международной космической станции 3 и 9 сентября, то есть на сутки позже, чем планировалось.

3 августа источник «РИА Новости» сообщил о том, что выход Марка Ванде Хая и Акихико Хосидэ в открытый космос посвящается подготовке к установке новой панели солнечного источника питания iROSA снаружи американского сегмента станции.

В июне во время трех выходов астронавтов были установлены и раскрыты две панели iROSA. Всего планируется смонтировать шесть таких панелей. Они предназначены для генерации большего количества электроэнергии.

Всего в 2021 году выполнено девять выходов в открытый космос с борта МКС: один — по российской программе и восемь — по американской. В начале сентября намечается два выхода россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, задача которых — проложить электрические и информационные кабели между модулями «Звезда» и «Наука».