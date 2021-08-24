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В ЛНР из массового стихийного захоронения подняли останки 10 человек

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Останки десяти человек извлекли из массового стихийного захоронения на окраине Первомайска самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщила во вторник, 24 августа, председатель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений в ЛНР Анна Сорока.

Ранее в этот день Сорока рассказала, что специалисты начали раскопки жертв, погибших в результате вооруженного конфликта в Донбассе. По ее словам, характер одежды на найденных телах свидетельствует о том, что жертвами конфликта стали мирные жители.

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«Продолжается работа по изъятию из стихийного массового захоронения останков погибших жителей города Первомайска. За два дня было поднято 10 тел мирных жителей — жертв войны», — передает слова Сороки Луганский Информационный Центр.

Она дополнила, что по первоначальным данным в районе, где в настоящий момент работает специальная комиссия, в 2014 году в 10 стихийных захоронениях было похоронено около 90 человек.

«С течением времени часть из них перезахоронили родственники. Сейчас примерно оцениваем, что в захоронении лежат тела 40-50 человек», — пояснила председатель рабочей группы.

Ранее, 17 августа, извлечение тел погибших в результате обстрела вооруженными силами Украины прошло в подконтрольном ЛНР Славяносербске. В ходе мероприятий специалистами были обнаружены останки восьми человек и фрагменты тела еще одного погибшего.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.

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