В ЛНР из массового стихийного захоронения подняли останки 10 человек
Останки десяти человек извлекли из массового стихийного захоронения на окраине Первомайска самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщила во вторник, 24 августа, председатель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений в ЛНР Анна Сорока.
Ранее в этот день Сорока рассказала, что специалисты начали раскопки жертв, погибших в результате вооруженного конфликта в Донбассе. По ее словам, характер одежды на найденных телах свидетельствует о том, что жертвами конфликта стали мирные жители.
«Продолжается работа по изъятию из стихийного массового захоронения останков погибших жителей города Первомайска. За два дня было поднято 10 тел мирных жителей — жертв войны», — передает слова Сороки Луганский Информационный Центр.
Она дополнила, что по первоначальным данным в районе, где в настоящий момент работает специальная комиссия, в 2014 году в 10 стихийных захоронениях было похоронено около 90 человек.
«С течением времени часть из них перезахоронили родственники. Сейчас примерно оцениваем, что в захоронении лежат тела 40-50 человек», — пояснила председатель рабочей группы.
Ранее, 17 августа, извлечение тел погибших в результате обстрела вооруженными силами Украины прошло в подконтрольном ЛНР Славяносербске. В ходе мероприятий специалистами были обнаружены останки восьми человек и фрагменты тела еще одного погибшего.
Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.