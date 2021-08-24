США начали вывод из Афганистана обеспечивающих эвакуацию военных

Вашингтон начал вывод из Афганистана воинского контингента, который работает над эвакуацией американцев из страны. Об этом 24 августа сообщил телеканал FoxNews.

«Военные США начали уход из Афганистана», — сообщил он со ссылкой на неназванных американских госслужащих. В последние дни США перебросили в международный аэропорт Кабула до 6,5 тыс. военных для обеспечения вывоза из страны граждан третьих стран, американцев и местных жителей.

Ранее в этот день американский лидер Джо Байден в ходе онлайн-встречи лидеров стран «группы семи» заявил, что по-прежнему намерен вывести войска из Афганистана до 31 августа. Однако политик не исключил продления миссии США в стране.

Радикальное движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) 24 августа заявило о запрете эвакуации из Кабула после 31 августа. Талибы уже перекрыли ведущую к аэропорту Кабула дорогу и пропускают туда только иностранцев.

Кроме того, как сообщалось 23 августа, талибы обязали Вашингтон вывести войска из Афганистана до 31 августа. Боевики исключили возможность предоставления дополнительного времени для продолжения операции, пригрозив «последствиями» в случае несоблюдения сроков.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики «Талибана» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул государство.

Из-за того что афганцы пытаются спешно покинуть страну, в аэропорту возникает суматоха, давка. По данным на 24 августа, в районе аэропорта погибли более 25 человек.