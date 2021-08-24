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Вильфанд предупредил о первых заморозках в Тверской области в ночь на 25 августа

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Похолодание до –1 градуса ожидается на территории отдельных районов Тверской области в ночь на 25 августа. Об этом во вторник, 24 августа, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Мы выпустили штормовое предупреждение о заморозках в Тверской области, в некоторых районах. В ночь на 25 августа будут первые заморозки, до –1 градуса», — цитирует научного сотрудника Гидрометцентра «РИА Новости».

Ранее этим же днем, 24 августа, Роман Вильфанд сообщил, что жителей центра Европейской России ждет умеренное продолжение лета. По его словам, последняя неделя августа обещает стать «вполне мажорной», а температурные показатели продемонстрируют отметку на 4–5 градусов выше нормы.

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