Прямой эфир
Мир
Алжир объявил о разрыве дипломатических отношений с Марокко
Общество
Путин наградил гимнастку Арину Аверину медалью «За заслуги перед Отечеством»
Общество
Единовременные выплаты получат 43 млн пенсионеров
Экономика
Цена нефти марки Brent превысила $70 за баррель
Мир
СПЧ ООН создал механизм мониторинга соблюдения прав человека в Афганистане
Мир
Лавров высказался против присутствия американских солдат в Центральной Азии
Общество
В Анапе продлили запрет на купание в море
Экономика
Пенсии в 2022 году проиндексируют выше инфляции
Общество
Путин поручил подготовить программу поддержки занятости людей с ограниченными возможностями

В Подмосковье родители смогут записать детей на секции в онлайн-формате

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Московской области родители или законные представители детей смогут записывать их на различные секции и кружки в онлайн-формате. Об этом говорится на сайте регионального правительства 24 августа.

По типовому плану: в России пересмотрят правила работы со школьными программами
Учителям разрешат оставлять стандартизированные варианты без изменений

По словам зампреда подмосковного правительства, министра социального развития региона Ирины Каклюгиной, для детей доступен широкий выбор кружков по разным направлениям, потому каждый ребенок сможет найти себе занятие по душе.

«Полная информация о кружках и секциях размещена на сайте навигатора дополнительного образования Московской области. Там также предусмотрен поиск и форма подбора подходящих занятий. Это очень быстро и удобно», — приводит слова Каклюгиной РИАМО.

Она отметила, что поданные заявки не теряются, а находятся в работе до приглашения на вступительные экзамены или до момента подписания договора, пишет RT. Каклюгина назвала ключевой задачей обеспечение максимального удобства и безопасности детей и родителей, отмечает телеканал «360».

Подать заявление на запись ребенка в кружок или секцию можно на сайте или через региональный портал госуслуг: uslugi.mosreg.ru/services/20712. Дополнительное обучение в регионе начнется уже в сентябре.

16 августа глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что учебный год в российских школах начнется в традиционном формате. Дистанционная форма начала учебного года в стране не рассматривается.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021