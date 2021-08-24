В Подмосковье родители смогут записать детей на секции в онлайн-формате

В Московской области родители или законные представители детей смогут записывать их на различные секции и кружки в онлайн-формате. Об этом говорится на сайте регионального правительства 24 августа.

По словам зампреда подмосковного правительства, министра социального развития региона Ирины Каклюгиной, для детей доступен широкий выбор кружков по разным направлениям, потому каждый ребенок сможет найти себе занятие по душе.

«Полная информация о кружках и секциях размещена на сайте навигатора дополнительного образования Московской области. Там также предусмотрен поиск и форма подбора подходящих занятий. Это очень быстро и удобно», — приводит слова Каклюгиной РИАМО.

Она отметила, что поданные заявки не теряются, а находятся в работе до приглашения на вступительные экзамены или до момента подписания договора, пишет RT. Каклюгина назвала ключевой задачей обеспечение максимального удобства и безопасности детей и родителей, отмечает телеканал «360».

Подать заявление на запись ребенка в кружок или секцию можно на сайте или через региональный портал госуслуг: uslugi.mosreg.ru/services/20712. Дополнительное обучение в регионе начнется уже в сентябре.

16 августа глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что учебный год в российских школах начнется в традиционном формате. Дистанционная форма начала учебного года в стране не рассматривается.