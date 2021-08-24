Более 600 квартир выкупят в Якутске для переселения из аварийного жилья

Семь многоквартирных домов будет введено до конца 2022 года по программе переселения из аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в новом квартале Якутска. По программе переселения будет выкуплено свыше 600 квартир, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минстроя.

Всего в новом микрорайоне «Звездный» в южной части Якутска планируется построить 30 многоквартирных и 36 блокированных домов общей площадью 264,8 тыс. кв. м, в которых будут проживать 11 тыс. жителей.

В Якутии реализуется самая масштабная среди регионов России программа расселения из аварийного жилья, отмечает ИА SakhaNews. До 2025 года планируется расселить более 1 млн кв. м аварийного жилищного фонда, что составляет 9,6% от общероссийских показателей.