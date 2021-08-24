Синоптик пообещал россиянам «умеренное продолжение лета»

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал на этой неделе в центре Европейской России умеренное продолжение лета.

«Завтра в центре Европейской России ожидается облачность, температура достигнет 20 градусов, во второй половине дня, скорее всего, пройдет кратковременный дождь», — сказал синоптик 24 августа «РИА Новости».

В четверг, 26 августа, погода будет облачная, дождливая, ветер юго-восточный. Температура ночью — 12–14 градусов. С пятницы начнет расти давление, ветер юго-восточный. Температура ночью — 12–15, днем — 23–25 градусов.

«Такая температура задержится на все выходные, а в понедельник превысит отметку в 25 градусов. Это чудо, а не погода!» — сказал Вильфанд.

Глава Гидрометцентра назвал последнюю неделю августа «вполне мажорной», отметив, что температура будет превышать норму на 4–5 градусов.

При этом в воскресенье, 22 августа, он пообещал ливни и шквалистый ветер на ближайшие дни в ряде районов на юге России и Дальнем Востоке. В частности, опасные погодные явления прогнозируются в Краснодарском крае. Но наиболее неблагоприятная погода ожидалась в Волгоградском крае.