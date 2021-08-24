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Определились все участники 1/4 финала чемпионата мира по пляжному футболу

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Стали известны все чтевертьфиналисты чемпионата мира по пляжному футболу, проходящего в Москве. Об этом во вторник, 24 августа, сообщает газета «Спорт-Экспресс».

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Так, россияне встретятся с командой из Испании, представители Швейцарии сыграют с Уругваем, сборная Японии поборется за выход в полуфинал с Таити, а Сенегал — с Бразилией.

По итогу третьего тура группового этапа чемпионата по пляжному футболу сборная Бразилии одержала победу над белорусской командой со счетом 5:0.

Матчи 1/4 финала состоятся 26 августа в «Лужниках».

Накануне, 23 августа, россияне одержали победу над командой Японии со счетом 7:1. 21 августа российские спортсмены в серии пенальти одержали победу над командой Парагвая в матче второго тура группового этапа чемпионата. Встреча завершилась со счетом 5:4.

19 августа россияне со счетом 5:4 обыграли команду США на старте чемпионата мира.

Российские «пляжники» выступают на домашнем чемпионате мира в форме без герба страны, а государственный гимн заменен на Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского по решению Спортивного арбитражного суда CAS и WADA.

Чемпионат мира по пляжному футболу стартовал 19 августа в Москве на Фестивальной площади СК «Лужники». Турнир завершится 29 августа. В нем участвуют 16 сборных.

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