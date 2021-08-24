Десятки человек были эвакуированы на юго-востоке Франции из-за наводнения

Десятки жителей коммуны Пиньян на юго-востоке Франции эвакуированы из домов из-за сильнейшего наводнения в регионе. Об этом сообщает во вторник, 24 августа, телеканал BFM.

Первый заместитель муниципалитета департамента Вар Фабьен Скотто уточнил, что шторм, обрушившийся на город, привел к подъему уровня воды в реках и водоемах. Наиболее тревожная ситуация в настоящий момент наблюдается в районе Пиньяна.

По его словам, около 140 пожарных и спасателей находятся на месте для того, чтобы помочь населению, столкнувшемуся с последствиями непогоды. Скотто отметил, что из своих домов уже эвакуированы десятки жителей.

В то же время, согласно данным телеканала, многие дома из-за непогоды лишены электричества. Местные власти призвали жителей проявлять максимальную бдительность.

Ранее, 17 июля, на восток Франции обрушилось сильное наводнение. В департаменте Сона и Луара объявили «оранжевый» уровень погодной опасности.

Вместе с тем во французском департаменте Вар бушуют лесные пожары. 18 августа сообщалось, что в результате природного пожара один человек погиб и 27 пострадали. Более 7 тыс. человек эвакуировали из домов и кемпингов.