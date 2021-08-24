Россия подтвердила свои обязательства по затоплению МКС в будущем

Россия, в случае выхода из проекта МКС, не откажется от своих обязательств по организации затопления станции, когда ее ресурс полностью выработается. Об этом во вторник, 24 августа, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Надо иметь в виду, что МКС уворачивается от космического мусора и компенсирует свою орбиту исключительно за счет российских кораблей «Прогресс». Один из них сегодня пристыковался к станции. А когда придет время и станция выработает свой ресурс, то именно российским кораблям предстоит ее планово в определенной точке океана затопить», — сказал он.

«Американский сегмент тоже несвеженький. Поэтому мы можем отделиться, обеспечив перед этим затопление МКС», — добавил Рогозин.

В том же эфире глава «Роскосмоса» сообщил, что вопрос о продолжении участия России в проекте Международной космической станции должен решиться в ближайшие месяцы.

После 2030 года Россия планирует создать собственную космическую станцию.