Научные исследования Начикинского озера завершены в Камчатском крае

Научное сообщество в ближайшее время выйдет с инициативой присвоения статуса особо охраняемой природной территории (ООПТ) Начикинскому озеру на Камчатке. В документе будут прописаны все ограничения пребывания людей и их деятельности на природном объекте, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на зампреда краевого правительства Романа Василевского.

Водоем является крупным нерестилищем лососевых рыб — нерки, кижуча и гольца. Ученые провели исследование, подготовили список растений и животных, указали моменты, на которые необходимо обратить внимание. После присвоения статуса ООПТ дорога на озеро останется открытой и люди смогут по-прежнему приезжать туда, но в рамках новых правил.

Напомним, полный определитель птиц Камчатки и Командорских островов издан в регионе. Книга включает в себя описание более чем 300 видов. Новая книга поможет заполнить этот пробел и решить проблему с недостатком информации о видовом разнообразии птиц Камчатского края. Автор текста — ведущий орнитолог России, доктор биологических наук, профессор КамчатГТУ Евгений Георгиевич Лобков.