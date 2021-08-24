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Захарова оценила празднование Дня независимости Украины

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В течение одного часа празднования Дня независимости Украины «пришло четыре фантастические новости, после которых не нужно анализировать итоги независимости страны». Об этом в своем Telegram-канале 24 августа написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«День независимости Украина отметила маршем натовских солдат по своей столице», — отметила дипломат.

Также над Киевом пролетели боевые самолеты Великобритании, сопровождавшие украинские лайнеры. Они окрасили небо в цвета национального флага.

Кроме того, стало известно, что якобы угнанный, по заявлению МИД Украины, в Афганистане украинский самолет, предоставленный для эвакуации граждан Украины, был «выкуплен» состоятельными беженцами из Афганистана. За «золото, бриллианты» самолет отвез их в Иран, а потом оказался, по заявлению Тегерана, и вовсе не украинским».

«[Президент Украины Владимир] Зеленский сообщил, что украинские власти начинают процесс возвращения праха выдающихся украинцев, которые были погребены в других странах», — также рассказала представитель российского МИДа.

На Украине по случаю праздника провели военные парады на суше и воде. В мероприятиях приняли участие более 4 тыс. украинских военнослужащих, были приглашены представители более 30 стран.

В центре Киева показали театрализованные сценки, которые символизировали различные периоды украинской истории — начиная со времен Киевской Руси и до конфликта в Донбассе.

День независимости Украина отмечает 24 августа с 1992 года. В 1991 году Верховный совет Украинской ССР принял постановление о провозглашении независимости страны. 20 февраля 1992 года Верховная рада приняла постановление «О Дне независимости Украины», согласно которому государственный праздник был перенесен с 16 на 24 августа.

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